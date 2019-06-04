Саперы Балтфлота обезвредили свыше 6,3 тыс боеприпасов времен войны с начала года
За пять месяцев 2019 года военные саперы вывезли и уничтожили 6365 боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба Балтфлота.
- В основном это артиллерийские снаряды калибром от 30 до 380-мм. В прошлом месяце группа разминирования отдельного морского инженерного полка обезвредила более трех тысяч 30-мм артиллерийских снарядов на месте немецкой зенитной батареи, уничтоженной советскими войсками в ходе Восточно-Прусской наступательной операции. Так же довольно часто военнослужащие обезвреживают минометные мины, ручные осколочные гранаты, фаустпатроны и другие смертельно опасные находки, - сообщили в пресс-службе флота.
Все найденные боеприпасы вывозятся на полигоны Балтийского флота в Калининградской области, где уничтожаются методом подрыва.
ИСТОЧНИК KP.RU