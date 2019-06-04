2019-06-04T14:40:32+03:00
Общество

Саперы Балтфлота обезвредили свыше 6,3 тыс боеприпасов времен войны с начала года

Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: пресс-служба Балтфлота
Изменить размер текста:

За пять месяцев 2019 года военные саперы вывезли и уничтожили 6365 боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба Балтфлота.

- В основном это артиллерийские снаряды калибром от 30 до 380-мм. В прошлом месяце группа разминирования отдельного морского инженерного полка обезвредила более трех тысяч 30-мм артиллерийских снарядов на месте немецкой зенитной батареи, уничтоженной советскими войсками в ходе Восточно-Прусской наступательной операции. Так же довольно часто военнослужащие обезвреживают минометные мины, ручные осколочные гранаты, фаустпатроны и другие смертельно опасные находки, - сообщили в пресс-службе флота.

Все найденные боеприпасы вывозятся на полигоны Балтийского флота в Калининградской области, где уничтожаются методом подрыва.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Калининграде будут судить челябинского менеджера
В Калининградской области 95 семей получили компенсацию по ипотечным кредитам
Жительницу Немана будут судить за ложное сообщение о заминировании
Власти: Фестиваль «Гумбинненское сражение» состоится в сентябре
Калининградская область получит свыше 1 млн рублей на проведение энергоэффективного ремонта трех домов
Калининградская область вошла в число регионов с высокими расходами жителей на сигареты
Под Калининградом уголовник украл аванс у бригады строителей
Задержан разбойник, совершивший налет на магазин в Калининграде
Посевные площади картофеля в регионе превысили 2,4 тыс гектаров
Трое калининградцев незаконно собирали янтарь со дна моря при помощи пожарного рукава
В Калининграде за сутки оштрафовали 57 пешеходов-нарушителей
В Калининградской области за неделю 227 человек пострадали от укусов клещей
Пятиборец из Калининграда выиграл первенство России
Восстановление дома Ловиса Коринта в Гвардейске завершат в 2020 году
Новый корпус детсада № 57 на ул. Карамзина в Калининграде заработает уже в этом году
В отношении водителя фургона, угробившего одного из своих пассажиров, возбудили уголовное дело
Калининградец ударил подругу рукояткой ножа по голове и в ответ получил клинок в живот
В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах отключили воду и электричество
Под Калининградом «Опель» врезался в дерево
Матерый уголовник выманил у калининградцев 8 миллионов рублей
Калининградский фестиваль вошел в топ-3 лучших летних джазовых мероприятий
Дольщики ЖК «Берлинки» в Гурьевске получили ключи от новых квартир
В Калининграде пропали без вести трое несовершеннолетних