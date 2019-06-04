2019-06-04T15:21:28+03:00
Общество

В Калининградской области 95 семей получили компенсацию по ипотечным кредитам

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Калининградской области 95 семей получили компенсацию по ипотечным жилищным кредитам. Об этом сообщил министр строительства и ЖКХ Сергей Черномаз.

- Речь идет о семьях, в которых в 2018-19 годах родились первые и последующие дети, - отметил глава министерства.

Напомним, поддержка семьям оказывается путем ежемесячной компенсации процентов по кредиту.

На реализацию программы в областном бюджете в 2019 году предусмотрено 80 млн рублей. Министр отметил, что программа имеет высокую социальную значимость и запланирована к реализации в течение 2019-2022 годов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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