2019-06-04T16:12:13+03:00
Происшествия

В Калининграде будут судить челябинского менеджера

Представитель строительной фирмы за 2 миллиона рублей пытался подкупить представителя заказчика, чтобы сбыть некачественные трубы
Игорь ОРЕХОВ
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В Ленинградский районный суд Калининграда направлено уголовное дело по обвинению менеджера коммерческой организации в покушении на коммерческий подкуп.

Зимой этого года между Калининградским янтарным комбинатом и одной из челябинских фирм, занимающихся реализацией стройматериалов, был заключен договор на поставку стальных труб. Стоимость контракта превысила 34 миллиона рублей. Однако в процессе приемки поставленного товара были выявлены существенные недостатки, свидетельствующие о ненадлежащем качестве труб. Потребовалась экспертиза качества поставленного товара с дальнейшим отказом от его приемки и оплаты до получения отчета эксперта о соответствии поставки условиям договора.

- Обвиняемый, осознавая, что компания понесет убытки в связи с неоплатой контракта, в феврале этого года предложил председателю комиссии по приемке труб за 2 миллиона рублей оказать содействие в принятии положительного решения по результатам проверки, - рассказала официальный представитель регионального Следственного управления СКР Наталья Гацко. – Вечером 22 февраля обвиняемый был задержан сотрудниками УФСБ России по Калининградской области непосредственно после передачи части ранее оговоренной суммы в размере 300 тысяч рублей.

Поначалу менеджер в полном объеме признал вину в указанном преступлении и дал подробные показания об обстоятельствах его совершения. Но в дальнейшем, когда ему было предъявлено окончательное обвинение, от всего отказался и заявил, что вины не признает.

До приговора суда обвиняемый, как и в период предварительного следствия, будет оставаться на свободе под действием подписки о невыезде и надлежащем поведении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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