Ремонт улицы Шатурской выполнен почти на 80 процентов

СЕГОДНЯ 17:11 2019-06-04T17:12:34+03:00

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Ремонт улицы Шатурской в Гурьевске выполнен почти на 80 процентов. Об этом «Комсомолке» сообщили в региональном управлении дорожного хозяйства.

Улицу ремонтируют в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Подрядчик уже выполнил перекладку сетей и построил трансформаторные станции.

- Также уже уложен нижний слой дорожного полотна, подходит к концу строительство тротуаров и велосипедных дорожек. Укладывается кабель для строительства уличного освещения и светофоров, строится ливневая канализация. В общей сложности выполнено 78% работ.

Завершение ремонта намечено на конец сентября 2019 года. Как сообщила министр развития инфраструктуры, Елена Дятлова что дорожники предпринимают все меры для более оперативного открытия рабочего движения для автотранспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU