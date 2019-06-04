Ремонт улицы Шатурской выполнен почти на 80 процентов
Ремонт улицы Шатурской в Гурьевске выполнен почти на 80 процентов. Об этом «Комсомолке» сообщили в региональном управлении дорожного хозяйства.
Улицу ремонтируют в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Подрядчик уже выполнил перекладку сетей и построил трансформаторные станции.
- Также уже уложен нижний слой дорожного полотна, подходит к концу строительство тротуаров и велосипедных дорожек. Укладывается кабель для строительства уличного освещения и светофоров, строится ливневая канализация. В общей сложности выполнено 78% работ.
Завершение ремонта намечено на конец сентября 2019 года. Как сообщила министр развития инфраструктуры, Елена Дятлова что дорожники предпринимают все меры для более оперативного открытия рабочего движения для автотранспорта.
ИСТОЧНИК KP.RU