В Калининград приедет автор сценария сериала «Участок» и фильма «Ирония судьбы. Продолжение»
Встреча с писателем Алексеем Слаповским пройдет в облатсной научной библиотеке
.Фото: Калининградская областная научная библиотека
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В Калининград приедет драматург и сценарист Алексей Слаповский. Он, в частности, известен сотрудничеством с ТВ и киноиндустрией, является автором сценариев сериалов «Остановка по требованию», «Пятый угол», «Участок» и, фильма «Ирония судьбы. Продолжение».
Как рассказали организаторы, в областной научной библиотеке 10 июня состоится встреча с автором, попасть на которую можно совершенно бесплатно.
Начало мероприятия в 14:30.
Отметим, Слаповский является художественным руководителем Всероссийского семинара драматургов «Авторская сцена», который проходит c 1 по 10 июня в Советске на базе «Тильзит-театра».
ИСТОЧНИК KP.RU