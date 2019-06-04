В Калининград приедет автор сценария сериала «Участок» и фильма «Ирония судьбы. Продолжение»

СЕГОДНЯ 17:19 2019-06-04T17:19:08+03:00

Встреча с писателем Алексеем Слаповским пройдет в облатсной научной библиотеке

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В Калининград приедет драматург и сценарист Алексей Слаповский. Он, в частности, известен сотрудничеством с ТВ и киноиндустрией, является автором сценариев сериалов «Остановка по требованию», «Пятый угол», «Участок» и, фильма «Ирония судьбы. Продолжение».

Как рассказали организаторы, в областной научной библиотеке 10 июня состоится встреча с автором, попасть на которую можно совершенно бесплатно.

Начало мероприятия в 14:30.

Отметим, Слаповский является художественным руководителем Всероссийского семинара драматургов «Авторская сцена», который проходит c 1 по 10 июня в Советске на базе «Тильзит-театра».

ИСТОЧНИК KP.RU