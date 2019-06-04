Калининградское правительство намерено подписать соглашение о строительстве моста через залив на ПМЭФ
Власти Калининградской области планируют подписание на Петербургском международном форуме (ПМЭФ), который пройдет с 6 по 8 июня, концессионного соглашения о строительстве моста через Калининградский залив. Об этом во вторник 4 июня сообщило ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы областного правительства Дмитрия Лыскова.
- Ожидается подписание крупного концессионного соглашения по строительству мостового перехода через Калининградский залив. Общая стоимость проекта - порядка 41 млрд рублей, - уточнил Лысков.
Участниками соглашения по закольцовке Приморского кольца станут правительство Калининградской области и ООО «Десятая концессионная компания», учредителем которой является группа «ВИС».
Мостовой переход будет проложен от поселка имени Александра Космодемьянского до поселка Шоссейное. Общая длина сооружения, с учетом подъездов, составит 7,7 км. Непосредственная длина моста с четырехполосным движением - 2,85 км. Сообщается, что проезд по нему будет платным.
ИСТОЧНИК KP.RU