Калининградское правительство намерено подписать соглашение о строительстве моста через залив на ПМЭФ

СЕГОДНЯ 17:51 2019-06-04T17:52:54+03:00

Изменить размер текста: A A

Власти Калининградской области планируют подписание на Петербургском международном форуме (ПМЭФ), который пройдет с 6 по 8 июня, концессионного соглашения о строительстве моста через Калининградский залив. Об этом во вторник 4 июня сообщило ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы областного правительства Дмитрия Лыскова.

- Ожидается подписание крупного концессионного соглашения по строительству мостового перехода через Калининградский залив. Общая стоимость проекта - порядка 41 млрд рублей, - уточнил Лысков.

Участниками соглашения по закольцовке Приморского кольца станут правительство Калининградской области и ООО «Десятая концессионная компания», учредителем которой является группа «ВИС».

Мостовой переход будет проложен от поселка имени Александра Космодемьянского до поселка Шоссейное. Общая длина сооружения, с учетом подъездов, составит 7,7 км. Непосредственная длина моста с четырехполосным движением - 2,85 км. Сообщается, что проезд по нему будет платным.

ИСТОЧНИК KP.RU