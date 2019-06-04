СЕГОДНЯ 18:15 2019-06-04T18:16:34+03:00

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Калининградец засудил администрацию Пионерского, получив травму ноги на спуске к морю. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.

В июле прошлого года пожилой мужчина спускался к морю по центральной лестнице. На некоторых ступенях не было плитки, так что вскоре он подвернул ногу, от резкой боли упал и не смог самостоятельно подняться.

Спустя два месяца он обратился в администрацию Пионерского с заявлением о выплате компенсации морального вреда. Однако чиновники отказали ему, заявив, что центральный спуск не является аварийным объектом, а отсутствие на лестнице нескольких декоративных плиток не создает угрозы жизни и здоровью граждан.

Однако суд посчитал, что причиной травмирования стало ненадлежащее исполнение ответчиком обязанности по содержанию в безопасном состоянии лестницы, ведущей к променаду. И взыскал с администрации компенсацию морального вреда в размере 15 000 рублей, а также судебные расходы – 5 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU