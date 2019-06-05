В Калининграде ночью на ул. Гагарина горели три автомобиля

СЕГОДНЯ 09:20 2019-06-05T09:20:15+03:00

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Очередной автомобильный пожар случился в Калининграде. Минувшей ночью пожарные по тревоге выезжали на улицу Гагарина. В 02:19 поступило сообщение о возгорании машины.

По данным пресс-службы МЧС России по Калининградской области, полностью выгорел автомобиль «Ауди А3». У рядом стоящего автомобиля «Лада-приора» оплавилась фара и зеркало, у автомобиля «Крайслер-Себринг» повреждена правая сторона, зеркало, крыло, дверь, фара.

О пострадавших не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU