Под Калининградом вор угнал сразу два велосипеда

СЕГОДНЯ 09:25 2019-06-05T09:25:24+03:00

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В дом по улице Тельмана в Гвардейске ему удалось проникнуть, подобрав цифры на кодовом замке домофона. Как и предполагал 54-летний, ранее судимый горожанин, противоугонных устройств на стоящих в подъезде велосипедах не было – хозяева понадеялись на крепость входной двери. Добычей злоумышленника стали два байка общей стоимостью свыше 22 тысяч рублей.

Конечно, вряд ли уголовник намеревался в дальнейшем сам кататься на похищенных великах. Городок небольшой, опознали бы, считай, сразу. Скорее уж, двухколесные машины были назначены к перепродажи куда-нибудь за пределы райцентра – а желательно и района вообще. Но этим планам помешали сбыться оперативники угрозыска.

- В ходе обыска по месту жительства задержанного оба велосипеда были обнаружены и изъяты, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ. - Они будут возвращены законным владельцам после проведения всех необходимых следственных действий по уголовному делу, возбужденному по признакам статьи УК России «Кража».

Кроме того, велосипедного вора проверяют на причастность к другим аналогичным преступлениям.

ИСТОЧНИК KP.RU