2019-06-05T09:34:39+03:00
Общество

Патриарх Кирилл прибыл в Калининград ночью

Официально визит главы РПЦ начнется днем в среду 5 июня
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в Калининград. Как стало известно «Комсомолке», глава РПЦ прилетел ночью.

Официально визит Патриарха начнется днем в среду 5 июня. Состоится освящение куполов на храме святых равноапостольных Кирилла и Мефодия (Калининград, проспект Мира).

Сегодня же торжественно заложат камень в основание храма в честь Успения Пресвятой Богородицы (Калининград, улица Панина).

Уже вечером в 18:00 Патриарх Кирилл возглавит утреню всенощного бдения в Кафедральном соборе Христа Спасителя на площади Победы.

Там же Патриарх возведет в сан игуменьи настоятельницу монастыря во имя святой великомученицы Екатерины в поселке Родники Гурьевского района. Напомним, на должность игуменьи этого монастыря уже назначена монахиня Феодосия (Изгина).

В четверг 6 июня в 9:30 Патриарх впервые возглавит божественную литургию в кафедральном соборе Архангела Михаила в городе Черняховске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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