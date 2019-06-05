СЕГОДНЯ 10:22 2019-06-05T10:22:01+03:00

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На Балтийской косе саперы взорвали 100-килограмовую бомбу времен войны. Об этом сообщает издание «Вестник Балтийска» на своей странице в «Вконтакте».

Фугасную авиационную бомбу времен войны ФАБ-100 обнаружили местные жители 3 июня в дюнах, примерно в трех километрах от населенного пункта.

Саперы спасательного центра МЧС России обследовали обнаруженный боеприпас и приняли решение уничтожить его на месте. Дополнительных взрывоопасных предметов поблизости обнаружено не было.

ИСТОЧНИК KP.RU