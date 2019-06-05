На Балтийской косе саперы взорвали 100-килограмовую бомбу времен войны
Изменить размер текста:
На Балтийской косе саперы взорвали 100-килограмовую бомбу времен войны. Об этом сообщает издание «Вестник Балтийска» на своей странице в «Вконтакте».
Фугасную авиационную бомбу времен войны ФАБ-100 обнаружили местные жители 3 июня в дюнах, примерно в трех километрах от населенного пункта.
Саперы спасательного центра МЧС России обследовали обнаруженный боеприпас и приняли решение уничтожить его на месте. Дополнительных взрывоопасных предметов поблизости обнаружено не было.
ИСТОЧНИК KP.RU