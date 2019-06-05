2019-06-05T10:28:59+03:00
Общество

Капремонт улицы Киевской в Калининграде начнется августе

Виктор Сергеев
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..Фото: мэрия Калининграда
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Капитальный ремонт улицы Киевской в Калининграде планируется начать в августе, сразу после выбора подрядчика работ. Аукцион на определение подрядной организации назначен на 21 июня, сообщает пресс-служба мэрии Калининграда.

Работы на ул. Киевской планируется выполнять поэтапно. На первом этапе будет закрыт участок под путепроводом от въезда в трамвайный парк до ул. Железнодорожной. Одновременно с этим будет закрыт участок ул. Киевской (половина дороги) от ул. Железнодорожной до просп. Калинина. На следующем этапе будет закрываться участок ул. Киевской (вторая половина дороги). Затем будут производиться работы на перекрестке ул. Киевской и просп. Калинина. Работы планируется завершить в июле 2020 года.

Власти отмечают, что из-за проведения работ будут неудобства для жителей Московского района.

- Киевская - основная артерия Московского района, но ничего не делая в этом узле, не решая эту проблему, комфорта и удобств не добавим. Призываем к пониманию и просим терпения на период работ. Что касается предложений, которые мы выработаем с подрядчиком и ГИБДД, мы их представим для жителей и СМИ, - сказал председатель комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры Олег Кутин. Олег Кутин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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