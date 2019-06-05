В Зеленоградске спасатели отбуксировали к берегу заглохший гидроцикл
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В Зеленоградске спасатели отбуксировали к берегу заглохший гидроцикл. Об этом пишет районная газета «Волна» на своей странице в «Фейбук».
Инцидент произошел во вторник, 4 июня. В море в трех километрах от берега заглох гидроцикл.
- Терпящего бедствие мужчину увидели спасатели с вышек. На помощь мужчине отправился на гидроцикле начальник отдела ГО и ЧС администрации округа Эдуард Колкин. Он взял на буксир заглохший гидроцикл и благополучно доставил к берегу и гидроцикл, и отдыхающего, - отмечает издание.
ИСТОЧНИК KP.RU