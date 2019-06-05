Легкоатлет из Калининграда завоевал серебро Кубка России
Соревнования проходили на побережье Черного моря
Изменить размер текста:
Спорткомплексы Сочи и Адлера приняли состязания по многим видам легкой атлетики, собрав больше 300 спортсменов.
Одним из призеров турнира стал калининградец Олег Спиридонов. Наш земляк отличился в барьерном беге, на котором и специализируется последние годы.
Как сообщает министерство спорта Калининградской области, в финале калининградец сумел стать вторым из восьми.
Результат Олега позволяет ему претендовать на выступление в молодежном чемпионате Европы и на летней Универсиаде.
ИСТОЧНИК KP.RU