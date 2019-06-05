Легкоатлет из Калининграда завоевал серебро Кубка России

СЕГОДНЯ 10:49 2019-06-05T10:49:03+03:00

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Спорткомплексы Сочи и Адлера приняли состязания по многим видам легкой атлетики, собрав больше 300 спортсменов.

Одним из призеров турнира стал калининградец Олег Спиридонов. Наш земляк отличился в барьерном беге, на котором и специализируется последние годы.

Как сообщает министерство спорта Калининградской области, в финале калининградец сумел стать вторым из восьми.

Результат Олега позволяет ему претендовать на выступление в молодежном чемпионате Европы и на летней Универсиаде.

ИСТОЧНИК KP.RU