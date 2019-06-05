2019-06-05T10:53:09+03:00
Общество

Пропавшую 16-летнюю девочку из Багратионовска нашли в Калининграде

Виктор Сергеев
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..Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Калининградские полицейские разыскали пропавшую 16-летнюю девочку из Багратионовска. Об этом «Комсомолке» сообщила начальник пресс-службы регионального управления МВД Светлана Поставничая.

Карина Л. еще в субботу, 1 июня ушла из дома и не вернулась. Накануне сотрудники полиции получили оперативную информацию, что подросток находится в Калининграде на улице Дзержинского. Инспекторы ПДН незамедлительно выдвинулись по указанному адресу, где обнаружили несовершеннолетнюю.

- Полицейские доставили Карину в отдел полиции и передали родителям. Как пояснила несовершеннолетняя, она была в гостях у подруги, - рассказала представитель УМВД, добавив, что сотрудники полиции установили, что каких-либо противоправных действий в отношении подростка не совершалось. Инспекторы по делам несовершеннолетних провели профилактическую беседу с ребенком о недопустимости самовольного ухода из дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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