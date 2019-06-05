Калининградку обокрал внук-уголовник

СЕГОДНЯ 10:58 2019-06-05T10:58:35+03:00

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В полицию Гвардейского района обратилась 82-летняя жительница райцентра: пенсионерка сообщила, что у нее из квартиры пропали все сбережения – 60 тысяч рублей.

Сотрудники угрозыска установили, кто в последнее время навещал потерпевшую. Подозрение вызвал 35-летний внук женщины. Мужчина ранее был судим, а незадолго до пропажи денег ни с того ни с сего вдруг вздумал навестить бабушку. Припертый к стенке уголовник сознался, что подсмотрел (случайно, как он уверял), где старушка прячет кубышку. Остальное было уже делом воровской техники.

К моменту своего задержания беспутный внучок успел просадить все бабушкины «гробовые» и теперь ожидает законного «пятерика» в местах, не столь отдаленных.

ИСТОЧНИК KP.RU