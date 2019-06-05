На концерте «Ленинграда» в Калининграде саксофонист упал со сцены

СЕГОДНЯ 11:13 2019-06-05T11:13:27+03:00

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В Калининграде 4 июня отгремел концерт группировки «Ленинград», который стал первым выступлением коллектива в рамках всероссийского стадионного тура.

Не обошлось без инцидента, который случился во время исполнения первой же приветственной песни «Это Ленинграда шоу». Саксофонист «Ленинграда» Григорий Зонтов на словах Шнура «скачем по сцене как козлы» оступился и упал с этой самой двухметровой сцены.

47-летнего музыканта подняли охранники и помогли вернуться на сцену. Кажется, Григорий не пострадал. По крайней мере, вида он не подал. Его саксофон тоже не вышел из строя. Шнуров останавливать песню не стал и продолжил петь.

ИСТОЧНИК KP.RU