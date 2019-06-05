2019-06-05T11:20:39+03:00
Общество

Меньше песка, больше соли: Власти Калининграда нашли способ экономить на зимнем содержании дорог

Виктор Сергеев
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Власти Калининграда планируют приобрести больше альтернативных песку материалов против оледенения для зимнего содержания дорог. Об этом сообщил глава города Алексей Силанов.

Этой зимой комитет городского хозяйства предлагает частично отказаться от использования песка для обработки дорог в качестве противогололедного средства. Вместо песка планируется использовать соль, реагент «Бионорд», другие альтернативные песку материалы. Солью планируют обрабатывать центральные улицы: Московский проспект, Черняховского, Невского, Гайдара, Гагарина и другие.

- Планируется закупить около 8 тыс. тонн соли, это в 2 раза больше, чем в 2018 году. Эта мера позволит сэкономить бюджетные средства почти в 3 раза в денежном выражении» на уборке песка с городских улиц и прочистке от него системы ливневок, – отметил председатель комитета городского хозяйства Александр Купцов.

По словам Алексея Силанова,нжегодно на уборку песка расходуется около 60 млн рублей.

- Мы не собираемся полностью отказываться от песка, но у нас будет вариативность в использовании противогололедных материалов, которые в конечном итоге скажутся на вопросах, связанных с уборкой дорог, содержанием ливневок. Постепенно будем наращивать объемы применения альтернативных противогололедных материалов, – сказал Алексей Силанов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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