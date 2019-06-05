В Калининградской области 140 молодых семей получили выплаты на покупку и строительство жилья
С начала 2019 года в Калининградской области 140 молодых семей из 21-го муниципалитета получили свидетельства на получение социальных выплат на покупку или строительство жилья. Средняя выплата на одну семью составляет 670 тысяч рублей, сообщил министр строительства и ЖКХ Сергей Черномаз.
Губернатор Антон Алиханов обратил внимание, что поддержку необходимо оказать семьям, которые встали в очередь, но на период получения льготы перестали по возрасту соответствовать требованиям программы «Молодая семья».
- Сделаем это за счет региональных и муниципальных средств. Восток области практически полностью закрыли. Тем не менее, в Калининграде и Гурьевске остается большая очередь. Вместе с областной Думой рассмотрим возможности увеличить объемы софинансирования отдельными муниципалитетами этих мероприятий, – сказал Антон Алиханов.
ИСТОЧНИК KP.RU