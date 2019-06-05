На окружной грузовик пробил ограждение и съехал в канаву

СЕГОДНЯ 11:53 2019-06-05T11:53:40+03:00

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В Калининграде в среду утром произошло ДТП с участием двух грузовик. Об этом сообщают очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» в «Вконтакте».

Авария произошла на выезде с улицы Суворова на окружную. В результате столкновения один из грузовиков пробил дорожное ограждение и съехал в кювет.

По предварительным данным, никто из водителей не пострадал. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU