На окружной грузовик пробил ограждение и съехал в канаву
Фото: Виктория ГерасименкоФото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
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В Калининграде в среду утром произошло ДТП с участием двух грузовик. Об этом сообщают очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» в «Вконтакте».
Авария произошла на выезде с улицы Суворова на окружную. В результате столкновения один из грузовиков пробил дорожное ограждение и съехал в кювет.
По предварительным данным, никто из водителей не пострадал. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU