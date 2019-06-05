В Калининграде отключено электричество на шести улицах и в трех СНТ

СЕГОДНЯ 12:00 2019-06-05T12:04:33+03:00

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В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах в среду, 5 июня, не будет электричества и воды.

До 16 часов света не будет на ул. Клинической 74; Аксакова 1-93, 6-60; ул. Свердлова 4-26, 3- 27 (шк. № 13); на Люблинском шоссе 6; в трех СНТ - «50 лет Октября», «Кедр», «Янтарь».

До 18 часов приостановлено электроснабжение на Московский пр-т 8-10, 14-38, ул. Мариупольская 1-9, 2-12.

Холодной воды до 17 часов не будет на Ленинский пр-т 155а, ул. Артиллерийская 27-31, 37-41, 51а-59, пер. Калинина 2-10, 1-7, пл. Калинина 29-37, 28д, пр-т Калинина 1-51, 2, ул. Ольштынская 1, 5-7, 2-22, Тихорецкий туп. ВНС, фонтан у Дома Искусств.

До 18 часов приостановлено холодное водоснабжение на пр-т Московский 8-12, ул. Марш. Баграмяна 18, ул. Мариупольская 1-13, 2-18, ул. Красноярская 1-3, 5 (детский реабилитационный центр «Детство»), ул. Ген. Буткова 1.

Горячая вода отключена для проведения ремонтных работ до 17 часов на ул. Брамса 31-33, ул. Кирова 22 (д/сад № 95), ул. Буткова 2-14.

ИСТОЧНИК KP.RU