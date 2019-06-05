2019-06-05T12:11:02+03:00
Общество

Барк «Седов» впервые пройдет через Панамский канал

Александр КАТЕРУША
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..Фото: Василий СЕМИДЬЯНОВ
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О подготовке знаменитого барка к кругосветному плаванию рассказал начальник управления мореплавания и практической подготовкой Михаил Новиков, который руководит работой «Седова». Как сообщает пресс-служба БГАРФ, он показал на карте маршруты каждого из судов: «Паллады», «Крузенштерна» и «Седова».

- По плану, в каждом порту курсанты и члены экипажей парусников посетят знаковые места и памятники, связанные с событиями Второй мировой войны. В районе островов Южная Георгия суда проведут совместные маневры. Часть пути, от мыса Горн до мыса Доброй Надежды, «Седов» и «Паллада», возможно, преодолеют вместе, - говорят в академии.

Интересно, что в ходе экспедиции 2019 – 2020 года суда посетят порты и страны, где еще ни разу не были. Например, барк «Седов» впервые за свою историю пройдёт через Панамский канал.

Общая протяжённость маршрута превысит 39 тысяч морских миль.

Два крупнейших парусника мира – «Крузенштерн» и «Седов» - в конце 2019 года отправятся в кругосветное плавание. Путешествие займет практически целый год – завершится в конце 2020.

ИСТОЧНИК KP.RU

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