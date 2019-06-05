Барк «Седов» впервые пройдет через Панамский канал
О подготовке знаменитого барка к кругосветному плаванию рассказал начальник управления мореплавания и практической подготовкой Михаил Новиков, который руководит работой «Седова». Как сообщает пресс-служба БГАРФ, он показал на карте маршруты каждого из судов: «Паллады», «Крузенштерна» и «Седова».
- По плану, в каждом порту курсанты и члены экипажей парусников посетят знаковые места и памятники, связанные с событиями Второй мировой войны. В районе островов Южная Георгия суда проведут совместные маневры. Часть пути, от мыса Горн до мыса Доброй Надежды, «Седов» и «Паллада», возможно, преодолеют вместе, - говорят в академии.
Интересно, что в ходе экспедиции 2019 – 2020 года суда посетят порты и страны, где еще ни разу не были. Например, барк «Седов» впервые за свою историю пройдёт через Панамский канал.
Общая протяжённость маршрута превысит 39 тысяч морских миль.
Два крупнейших парусника мира – «Крузенштерн» и «Седов» - в конце 2019 года отправятся в кругосветное плавание. Путешествие займет практически целый год – завершится в конце 2020.
ИСТОЧНИК KP.RU