В Калининграде автоледи на Мицубиси» сбила 15-летнюю девочку на «зебре»
Во вторник, 4 июня на дорогах Калининградской области было зафиксировано два наезда автомобилей на пешеходов.
Сначала около 10 часов утра на шоссе «Заозерье – Заречье – Добрино – Узловое - Заливное» В Гурьевском районе «Мерседес» под управлением 25-летнего водителя на прямом участке дороги сбил 27-летнего парня. Стоит заметить, что пострадавший пересекал проезжую часть вне пешеходной зоны.
А уже около девяти вечера ехавшая по улице Артиллерийской в Калининграде 49-летняя автоледи на «Мицубиси Монтеро Спорт» не обратила внимание ни на «зебру», ни на шедшую по ней 15-летнюю девочку. Хорошо хоть, и тут обошлось без смертельного исхода.
ИСТОЧНИК KP.RU