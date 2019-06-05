2019-06-05T12:15:23+03:00
Происшествия

В Калининграде автоледи на Мицубиси» сбила 15-летнюю девочку на «зебре»

К счастью, в двух наездах машин на людей, произошедших за сутки, обошлось без летальных исходов
Игорь ОРЕХОВ
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Во вторник, 4 июня на дорогах Калининградской области было зафиксировано два наезда автомобилей на пешеходов.

Сначала около 10 часов утра на шоссе «Заозерье – Заречье – Добрино – Узловое - Заливное» В Гурьевском районе «Мерседес» под управлением 25-летнего водителя на прямом участке дороги сбил 27-летнего парня. Стоит заметить, что пострадавший пересекал проезжую часть вне пешеходной зоны.

А уже около девяти вечера ехавшая по улице Артиллерийской в Калининграде 49-летняя автоледи на «Мицубиси Монтеро Спорт» не обратила внимание ни на «зебру», ни на шедшую по ней 15-летнюю девочку. Хорошо хоть, и тут обошлось без смертельного исхода.

ИСТОЧНИК KP.RU

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