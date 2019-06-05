Концерт группировки «Ленинград» на стадионе в Калининграде собрал больше 21 тыс зрителей

СЕГОДНЯ 12:25 2019-06-05T12:30:07+03:00

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Группировка «Ленинград» отыграла концерт в Калининграде, начав им всероссийский прощальный гастрольный тур. Шнур и команда выступили на стадионе «Калининград» на острове, собрав больше 21 тыс зрителей.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на технического директора стадиона Геннадия Борисова.

- Выступление группы Сергея Шнурова на стадионе [«Калининград»] собрало более 21 тыс человек, - сообщил Геннадий Борисов.

Отметим, на концерте не обошлось без ЧП. Так, во время исполнения первой же приветственной песни «Это Ленинграда шоу» саксофонист Григорий Зонтов оступился и упал с двухметровой сцены. Музыкант, которому помогли подняться, не пострадал. Ну, или не подал виду. Концерт останавливать не стали.

ИСТОЧНИК KP.RU