КЖД назначит ночную электричку из Светлогорска

СЕГОДНЯ 12:35 2019-06-05T12:35:59+03:00

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Дополнительные пригородные поезда назначают на светлогорском направлении. Как сообщили в пресс-службе КЖД, это связано с празднованием Дня города Светлогорска, которое состоится 8 июня.

Так, в 20:35 электричка отправляется с Южного вокзала и прибывает в Светлогорск-2 в 21:25. Из Светлогорска-2 поезд уходит в 21:50 и прибывает на Южный вокзал в 22:49. Поезда следуют со всеми остановками.

Ночной электропоезд отправится в 00:00 со станции Светлогорск-2 до Южернр вркзала с остановками на станциях Светлогорск-1, Пионерский курорт, Чкаловск, Сельма и Калининград-Северный.

ИСТОЧНИК KP.RU