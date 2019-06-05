В Гвардейске полицейские задержали браконьера с «пауком»

СЕГОДНЯ 12:59 2019-06-05T12:59:27+03:00

Изменить размер текста: A A

На жителя Гвардейского района завели уголовное дело за незаконный вылов рыбы. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

22-летнего мужчину с поличным задержали сотрудники ППС. Злоумышленник ловил рыбу при помощи сети «паук» в период действия на водоемах двухмесячника тишины.

Уголовное дело возбуждено по статье «Незаконный вылов биоресурсов в местах нереста». Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU