2019-06-05T12:59:27+03:00
Общество

В Гвардейске полицейские задержали браконьера с «пауком»

Виктор Сергеев
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На жителя Гвардейского района завели уголовное дело за незаконный вылов рыбы. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

22-летнего мужчину с поличным задержали сотрудники ППС. Злоумышленник ловил рыбу при помощи сети «паук» в период действия на водоемах двухмесячника тишины.

Уголовное дело возбуждено по статье «Незаконный вылов биоресурсов в местах нереста». Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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