В Гвардейске полицейские задержали браконьера с «пауком»
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На жителя Гвардейского района завели уголовное дело за незаконный вылов рыбы. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
22-летнего мужчину с поличным задержали сотрудники ППС. Злоумышленник ловил рыбу при помощи сети «паук» в период действия на водоемах двухмесячника тишины.
Уголовное дело возбуждено по статье «Незаконный вылов биоресурсов в местах нереста». Расследование продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU