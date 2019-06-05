2019-06-05T13:00:18+03:00
Общество

В Немане фельдшером «скорой» работал медик без нужного образования

Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: Александр Подгорчук
Изменить размер текста:

В Неманской центральной районной больнице выявлены нарушения законодательства об охране здоровья. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В ходе проверки прокуратура установила, что один из сотрудников больницы периодически работал фельдшером в составе бригады скорой медицинской помощи, подменяя других сотрудников. При этом, у него не было соответствующего образования и он не отвечал квалификационным требованиям.

Прокуратура внесла в адрес и.о. главного врача представление, в результате двое виновных должностных лиц были привлечены к дисциплинарной ответственности. Также были исключены случаи работы неподготовленного сотрудника в составе бригады скорой медицинской помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Суд вернул прокурору дело по обвинению замглавы администрации Черняховска во взяточничестве
Житель Ставрополя грабил пожилых калининградцев под предлогом продажи бытовых товаров
В Зеленоградске уснувшего на матрасе отдыхающего унесло в море
Калининградская область в топе самых желанных регионов России для эко-путешествия
Калининградская полиция объявила в розыск 15-летнюю девочку
В Калининграде суд взыскал с охотника 90 тысяч за незаконно добытого кабана
На озере Шенфлиз отдыхающая калининградка избила девочку
Калининградца будут судить за вырубку 21 дуба
В Гвардейске полицейские задержали браконьера с «пауком»
КЖД назначит ночную электричку из Светлогорска
Концерт группировки «Ленинград» на стадионе в Калининграде собрал больше 21 тыс зрителей
В Калининграде автоледи на Мицубиси» сбила 15-летнюю девочку на «зебре»
Барк «Седов» впервые пройдет через Панамский канал
В Калининграде отключено электричество на шести улицах и в трех СНТ
На окружной грузовик пробил ограждение и съехал в канаву
В Полесске горел мусоровоз