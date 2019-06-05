В Немане фельдшером «скорой» работал медик без нужного образования
В Неманской центральной районной больнице выявлены нарушения законодательства об охране здоровья. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
В ходе проверки прокуратура установила, что один из сотрудников больницы периодически работал фельдшером в составе бригады скорой медицинской помощи, подменяя других сотрудников. При этом, у него не было соответствующего образования и он не отвечал квалификационным требованиям.
Прокуратура внесла в адрес и.о. главного врача представление, в результате двое виновных должностных лиц были привлечены к дисциплинарной ответственности. Также были исключены случаи работы неподготовленного сотрудника в составе бригады скорой медицинской помощи.
ИСТОЧНИК KP.RU