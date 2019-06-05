Калининградца будут судить за вырубку 21 дуба

СЕГОДНЯ 13:20 2019-06-05T13:20:15+03:00

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Полиция завершила расследование уголовного дела о незаконной вырубке дубов в Правдинском районе. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

На скамье подсудимых окажется 35-летинй местный житель. В прошлом году мужчина срубил в Ново-Бобруйском участковом лесничестве 21 дуб. Его задержали сотрудники полиции при перевозке деревьев.

Ущерб от вырубки деревьев оценили в 8 млн рублей. Уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений» направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU