На озере Шенфлиз отдыхающая калининградка избила девочку
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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Сотрудники полиции установили личность и задержали женщину, которая избила девочку на озере Шенфлиз. Об этом «Комсомолке» сообщила начальник пресс-службы регионального управления МВД Светлана Поставничая.
Инцидент произошел днем 2 июня. Между женщиной и девочкой произошел конфликт, в результате которого взрослая калининградка ударила школьницу. Пострадавшей пришлось обратиться за медицинской помощью, сейчас степень причиненного вреда ее здоровью устанавливают врачи.
35-летняя калининградка вместе со своей подругой доставлены на участковый пункт полиции, их опрашивают полицейские.
ИСТОЧНИК KP.RU