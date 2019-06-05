2019-06-05T13:25:34+03:00
Общество

На озере Шенфлиз отдыхающая калининградка избила девочку

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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Сотрудники полиции установили личность и задержали женщину, которая избила девочку на озере Шенфлиз. Об этом «Комсомолке» сообщила начальник пресс-службы регионального управления МВД Светлана Поставничая.

Инцидент произошел днем 2 июня. Между женщиной и девочкой произошел конфликт, в результате которого взрослая калининградка ударила школьницу. Пострадавшей пришлось обратиться за медицинской помощью, сейчас степень причиненного вреда ее здоровью устанавливают врачи.

35-летняя калининградка вместе со своей подругой доставлены на участковый пункт полиции, их опрашивают полицейские.

ИСТОЧНИК KP.RU

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