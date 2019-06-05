В Калининграде суд взыскал с охотника 90 тысяч за незаконно добытого кабана
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В Калининграде суд взыскал с охотника ущерб за незаконно добытого кабана. Об этом сообщает пресс-служба Ленинградского районного суда.
В декабре прошлого года калининградец на территории угодья «Жилинское» в Неманском районе в ходе незаконной охоты добыл кабана-самца. При этом у охотника было разрешение только на добычу косули.
В министерстве природных ресурсов оценили ущерб в 90 тысяч рублей. Суд взыскал эти деньги с охотника.
ИСТОЧНИК KP.RU