В Калининграде суд взыскал с охотника 90 тысяч за незаконно добытого кабана

СЕГОДНЯ 14:19 2019-06-05T14:19:49+03:00

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В Калининграде суд взыскал с охотника ущерб за незаконно добытого кабана. Об этом сообщает пресс-служба Ленинградского районного суда.

В декабре прошлого года калининградец на территории угодья «Жилинское» в Неманском районе в ходе незаконной охоты добыл кабана-самца. При этом у охотника было разрешение только на добычу косули.

В министерстве природных ресурсов оценили ущерб в 90 тысяч рублей. Суд взыскал эти деньги с охотника.

ИСТОЧНИК KP.RU