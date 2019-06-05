2019-06-05T14:22:40+03:00
Общество

Калининградская полиция объявила в розыск 15-летнюю девочку

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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Калининградская полиция устанавливает местонахождение 15-летней Илоны Лазарчук. В субботу, 1 июня, девочка ушла из дома в СНТ «Победа» и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно. Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД, заявление о пропаже в полицию поступило только 5 июня.

Приметы разыскиваемой: на вид 15-16 лет, рост 170 см, среднего телосложения, волосы светлые ниже плеч.

Была одета: черные зауженные брюки с замками молниями по бокам, белая футболка с коротким рукавом с рисунками цветов, черные кроссовки с белыми полосками. При себе имела голубой рюкзак с коричневыми лямками.

Информацию о местонахождении разыскиваемой просьба сообщать в отдел полиции по телефонам: 552-075 (ПДН), 552-202, 552-098 (дежурная часть), либо 02, 102 (с мобильного).

ИСТОЧНИК KP.RU

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