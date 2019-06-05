Калининградская область в топе самых желанных регионов России для эко-путешествия

СЕГОДНЯ 14:31 2019-06-05T14:32:23+03:00

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Сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru ко Дню эколога в России и Всемирному дню окружающей природы опросил туристов в социальных сетях, чтобы выяснить, куда бы они отправились летом в эко-путешествие.

По результатам исследования Tvil.ru, 54,81% опрошенных назвали Республику Карелию самым желанным регионом для экотуризма.

В первую тройку городов для экологического путешествия вошли Алтайский край, за который проголосовали 35,63% опрошенных, Республика Крым и город Севастополь (35,45%).

Калининградская область вошла в топ-10 самых желанных регионов, регион отметили свыше 4 процентов опрошенных.

ИСТОЧНИК KP.RU