2019-06-05T14:32:23+03:00
Общество

Калининградская область в топе самых желанных регионов России для эко-путешествия

Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: Александр Подгорчук
Изменить размер текста:

Сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru ко Дню эколога в России и Всемирному дню окружающей природы опросил туристов в социальных сетях, чтобы выяснить, куда бы они отправились летом в эко-путешествие.

По результатам исследования Tvil.ru, 54,81% опрошенных назвали Республику Карелию самым желанным регионом для экотуризма.

В первую тройку городов для экологического путешествия вошли Алтайский край, за который проголосовали 35,63% опрошенных, Республика Крым и город Севастополь (35,45%).

Калининградская область вошла в топ-10 самых желанных регионов, регион отметили свыше 4 процентов опрошенных.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Суд вернул прокурору дело по обвинению замглавы администрации Черняховска во взяточничестве
Житель Ставрополя грабил пожилых калининградцев под предлогом продажи бытовых товаров
В Зеленоградске уснувшего на матрасе отдыхающего унесло в море
Калининградская полиция объявила в розыск 15-летнюю девочку
В Калининграде суд взыскал с охотника 90 тысяч за незаконно добытого кабана
На озере Шенфлиз отдыхающая калининградка избила девочку
Калининградца будут судить за вырубку 21 дуба
В Немане фельдшером «скорой» работал медик без нужного образования
В Гвардейске полицейские задержали браконьера с «пауком»
КЖД назначит ночную электричку из Светлогорска
Концерт группировки «Ленинград» на стадионе в Калининграде собрал больше 21 тыс зрителей
В Калининграде автоледи на Мицубиси» сбила 15-летнюю девочку на «зебре»
Барк «Седов» впервые пройдет через Панамский канал
В Калининграде отключено электричество на шести улицах и в трех СНТ
На окружной грузовик пробил ограждение и съехал в канаву
В Полесске горел мусоровоз