В Зеленоградске уснувшего на матрасе отдыхающего унесло в море
.Фото: Александр КАТЕРУША
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Инцидент случился в среду 5 июня, около 7:30. очевидцы сообщили, что человека на матрасе уносит в море.
Как рассказали «Комсомолке» в пресс-службе регионального Управления МЧС России, зеленоградские спасатели на моторной лодке вышли на спасение человека. Собственно, лодкой они и вытолкали к берегу матрас с уснувшим пьяным мужчиной.
В МЧС уточнили, что матрас успело отнести на расстояние более 1 км от берега.
Спасенный 24-летний отдыхающий от медицинской помощи отказался.
ИСТОЧНИК KP.RU