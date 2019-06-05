В Зеленоградске уснувшего на матрасе отдыхающего унесло в море

СЕГОДНЯ 14:32 2019-06-05T14:33:43+03:00

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Инцидент случился в среду 5 июня, около 7:30. очевидцы сообщили, что человека на матрасе уносит в море.

Как рассказали «Комсомолке» в пресс-службе регионального Управления МЧС России, зеленоградские спасатели на моторной лодке вышли на спасение человека. Собственно, лодкой они и вытолкали к берегу матрас с уснувшим пьяным мужчиной.

В МЧС уточнили, что матрас успело отнести на расстояние более 1 км от берега.

Спасенный 24-летний отдыхающий от медицинской помощи отказался.

ИСТОЧНИК KP.RU