Житель Ставрополя грабил пожилых калининградцев под предлогом продажи бытовых товаров

СЕГОДНЯ 14:36 2019-06-05T14:36:47+03:00

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В Калининграде полицейские задержали подозреваемого в серии грабежей – 27-летнего жителя Ставропольского края. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

По предварительным данным, 28 мая уголовник под видом продавца бытовых товаров позвонил в дверь 82-летнего пенсионера, проживающего на улице Севастьянова. Злоумышленник сумел втереться в доверие пожилого человека и убедил его купить набор посуды. Когда пенсионер вышел к продавцу со всеми своими сбережениями, которые хранил в книге, подозреваемый выхватил издание из его рук и скрылся с места преступления. Ущерб составил 190 тысяч рублей.

Спустя пару дней в полицию поступило аналогичное заявление от 80-летней жительницы Центрального района. Пенсионерка заявила, что к ней по месту жительства пришёл мужчина, который представился продавцом товаров, и уговорил купить набор посуды. Когда потерпевшая поддалась на уговоры и достала пачку денег, чтобы расплатиться, злоумышленник выхватил купюры и выбежал на улицу. В этот раз ущерб составил 35 тысяч рублей.

В полиции рассказали, что потерпевшие запомнили приметы подозреваемого, что помогло сотрудника уголовного розыска выйти на след злоумышленника и задержать его. В настоящее время мужчина находится в изоляторе временного содержания. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU