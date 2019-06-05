Суд вернул прокурору дело по обвинению замглавы администрации Черняховска во взяточничестве
Уголовное дело по обвинению первого замглавы администрации Черняховска Александра Казимирского в получении взятки, вернули прокурору. Об этом сообщается на сайте городского суда.
Дело было возвращено прокурору 4 июня, так как обвинительное заключение было составлено с нарушениями требований уголовно-процессуального кодекса.
Напомним, Александра Казимирского задержали 26 февраля. По версии следствия, чиновник получил от директора строительной компании взятку в размере 1,8 млн рублей. За эти деньги Казимирский обещал предпринимателю «способствовать беспрепятственному подписанию оставшихся актов выполненных работ по муниципальному контракту».
Сразу после получения денег его задержали сотрудники УЭБ и ПК регионального УМВД. Вину в совершенном преступлении обвиняемый признал частично. Казимирскому грозит до 15 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU