2019-06-05T14:45:47+03:00
Общество

Суд вернул прокурору дело по обвинению замглавы администрации Черняховска во взяточничестве

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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Уголовное дело по обвинению первого замглавы администрации Черняховска Александра Казимирского в получении взятки, вернули прокурору. Об этом сообщается на сайте городского суда.

Дело было возвращено прокурору 4 июня, так как обвинительное заключение было составлено с нарушениями требований уголовно-процессуального кодекса.

Напомним, Александра Казимирского задержали 26 февраля. По версии следствия, чиновник получил от директора строительной компании взятку в размере 1,8 млн рублей. За эти деньги Казимирский обещал предпринимателю «способствовать беспрепятственному подписанию оставшихся актов выполненных работ по муниципальному контракту».

Сразу после получения денег его задержали сотрудники УЭБ и ПК регионального УМВД. Вину в совершенном преступлении обвиняемый признал частично. Казимирскому грозит до 15 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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