Калининградец избил пенсионерку, назвавшую его маргиналом
В Гурьевске две пенсионерки нарвались на неприятности, когда вздумали обсудить между собой парня, который тыкал во все кнопки домофона подряд.
- Маргинал, не иначе! – решили бабушки, опрометчиво высказав свое заключение вслух.
Услышав, как его охарактеризовали, молодчик тут же оставил свои попытки и направился к экспертам. Из подруг пострадала оказавшаяся ближе к нападавшему, который несколько раз ударил 62-летнюю женщину по лицу. Посчитав на этом себя отомщенным, хулиган скрылся, а пострадавшая направилась в полицию.
Удары оказались довольно сильными – медики квалифицировали полученные горожанкой травмы как средний вред здоровью. Полицейские тоже не ударили в грязь лицом (пардон за каламбур), в короткое время установив личность подозреваемого и задержав его.
В ближайшем обозримом будущем калининградец к своим 22 может прибавить еще три года, которые проведет за решеткой.
ИСТОЧНИК KP.RU