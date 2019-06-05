Калининградец избил пенсионерку, назвавшую его маргиналом

СЕГОДНЯ 15:22 2019-06-05T15:22:06+03:00

Инцидент произошел у подъезда одного из домов в Гурьевске

Изменить размер текста: A A

В Гурьевске две пенсионерки нарвались на неприятности, когда вздумали обсудить между собой парня, который тыкал во все кнопки домофона подряд.

- Маргинал, не иначе! – решили бабушки, опрометчиво высказав свое заключение вслух.

Услышав, как его охарактеризовали, молодчик тут же оставил свои попытки и направился к экспертам. Из подруг пострадала оказавшаяся ближе к нападавшему, который несколько раз ударил 62-летнюю женщину по лицу. Посчитав на этом себя отомщенным, хулиган скрылся, а пострадавшая направилась в полицию.

Удары оказались довольно сильными – медики квалифицировали полученные горожанкой травмы как средний вред здоровью. Полицейские тоже не ударили в грязь лицом (пардон за каламбур), в короткое время установив личность подозреваемого и задержав его.

В ближайшем обозримом будущем калининградец к своим 22 может прибавить еще три года, которые проведет за решеткой.

ИСТОЧНИК KP.RU