Область выделила 27 млн рублей на строительство понтонной переправы через реку в поселке под Славском

СЕГОДНЯ 15:26 2019-06-05T15:26:08+03:00

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Правительство Калининградской области выделила 27 млн рублей на строительство понтонной переправы через реку Разлив в поселке Мысовка Славского района.

Средства будут выделены из резервного фонда правительства. До 30 декабря муниципалитет должен будет приобрести новые понтонные звенья для устройства переправы.

Напомним, после публикации в «Комсомолке» о жителях, которые не могут перебраться на противоположный берег без риска для жизни из-за подтопленного моста, прокуратура провела проверку. Было установлено, что металлический мост включен в реестр муниципальной собственности Славского городского округа, однако не был поставлен на учет, из-за чего не проводилась проверка его технического состояния и безопасности при эксплуатации. В итоге, прокурор района направил исковое заявление в суд, в котором просил обязать администрацию поставить мост на учет и организовать его безопасную эксплуатацию.

ИСТОЧНИК KP.RU