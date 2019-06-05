Мэрия Калининграда попросила полицию усилить патрулирование городских пляжей

СЕГОДНЯ 15:55 2019-06-05T15:55:39+03:00

Изменить размер текста: A A

Власти Калининграда обратились в полицию с просьбой усилить патрулирование городских пляжей. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Напомним, в воскресенье днем на озере Шенфлиз между одной из отдыхающих и 13-летней девочкой произошел конфликт, в результате которого взрослая калининградка ударила школьницу. Пострадавшей пришлось обратиться за медицинской помощью, сейчас степень причиненного вреда ее здоровью устанавливают врачи.

В полиции установили личность злоумышленницы, ей оказалась 35-летняя калининградка. Ее задержали и доставили на участковый пункт.

ИСТОЧНИК KP.RU