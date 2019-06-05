В аэропорту «Храброво» откроют выставку, посвященную императрице Елизавете и ее связи с Кёнигсбергом

СЕГОДНЯ 15:59 2019-06-05T16:32:40+03:00

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В аэропорту «Храброво» будет организована постоянно действующая выставочная экспозиция, посвященная годам правления императрицы Елизаветы Петровны и ее связи с Кёнигсбергом. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе «Храброво».

- Может, будут еще какие-то отдельные памятные элементы. Каких-либо больших изменений во внутреннем и внешнем облике аэровокзала на данное время не планируется, - сказали в пресс-служб но не уточнили, когда именно откроется выставка.

Указом Президента РФ аэропорту Калининграда было присвоено имя императрицы Елизаветы Петровны. Отмечается, что аэропорт «Храброво» не будет переименован. Присвоение имени аэропорту не влечет за собой юридических изменений в наименовании предприятия, смену международного кода, а также каких-либо организационных или иных преобразований предприятия.

- Это до-наименование аэропорта. Это имя прибавляется к основному названию. Таким образом, полное название – Международный аэропорт Калининград (Храброво) имени императрицы Елизаветы Петровны, - отметили в калининградском аэропорту.

Как будут объявлять наш аэропорт при приземлении в самолетах – пока не понятно. Решение принимают авиакомпании.

ИСТОЧНИК KP.RU