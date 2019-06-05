2019-06-05T16:32:40+03:00
Общество

В аэропорту «Храброво» откроют выставку, посвященную императрице Елизавете и ее связи с Кёнигсбергом

Александр КАТЕРУША
Поделиться:
..Фото: Александр КАТЕРУША
Изменить размер текста:

В аэропорту «Храброво» будет организована постоянно действующая выставочная экспозиция, посвященная годам правления императрицы Елизаветы Петровны и ее связи с Кёнигсбергом. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе «Храброво».

- Может, будут еще какие-то отдельные памятные элементы. Каких-либо больших изменений во внутреннем и внешнем облике аэровокзала на данное время не планируется, - сказали в пресс-служб но не уточнили, когда именно откроется выставка.

Указом Президента РФ аэропорту Калининграда было присвоено имя императрицы Елизаветы Петровны. Отмечается, что аэропорт «Храброво» не будет переименован. Присвоение имени аэропорту не влечет за собой юридических изменений в наименовании предприятия, смену международного кода, а также каких-либо организационных или иных преобразований предприятия.

- Это до-наименование аэропорта. Это имя прибавляется к основному названию. Таким образом, полное название – Международный аэропорт Калининград (Храброво) имени императрицы Елизаветы Петровны, - отметили в калининградском аэропорту.

Как будут объявлять наш аэропорт при приземлении в самолетах – пока не понятно. Решение принимают авиакомпании.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Патриарх Кирилл освятил купола стоящегося храма на проспекте Мира в Калининграде
На разработку проекта благоустройства острова Канта выделили 10 млн рублей
В Калининградский зоопарк привезли редкого зверя – трубкозуба
В Калининграде побит температурный рекорд 1981 года
Мэрия Калининграда попросила полицию усилить патрулирование городских пляжей
Балтийск, Зеленоградск и Янтарный получили субсидии на содержание пляжей
Область выделила 27 млн рублей на строительство понтонной переправы через реку в поселке под Славском
Калининградец избил пенсионерку, назвавшую его маргиналом
Футболист из «Балтики» получил звание «Игрок-открытие» сезона
Суд вернул прокурору дело по обвинению замглавы администрации Черняховска во взяточничестве
Житель Ставрополя грабил пожилых калининградцев под предлогом продажи бытовых товаров
В Зеленоградске уснувшего на матрасе отдыхающего унесло в море
Калининградская область в топе самых желанных регионов России для эко-путешествия
Калининградская полиция объявила в розыск 15-летнюю девочку
В Калининграде суд взыскал с охотника 90 тысяч за незаконно добытого кабана
На озере Шенфлиз отдыхающая калининградка избила девочку
Калининградца будут судить за вырубку 21 дуба
В Немане фельдшером «скорой» работал медик без нужного образования
В Гвардейске полицейские задержали браконьера с «пауком»
КЖД назначит ночную электричку из Светлогорска
Концерт группировки «Ленинград» на стадионе в Калининграде собрал больше 21 тыс зрителей
В Калининграде автоледи на Мицубиси» сбила 15-летнюю девочку на «зебре»
Барк «Седов» впервые пройдет через Панамский канал
В Калининграде отключено электричество на шести улицах и в трех СНТ
На окружной грузовик пробил ограждение и съехал в канаву
В Полесске горел мусоровоз