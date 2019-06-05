2019-06-05T16:15:50+03:00
Лето в городе

В Калининграде побит температурный рекорд 1981 года

Михаил ЯНОВСКИЙ
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..Фото: Александр Подгорчук
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На этой неделе Калининградская область оказалась на периферии антициклона, центр которого сейчас находится между Москвой и Казанью. Во вторник в Калининграде был побит температурный рекорд, державшийся с 1981 года и составлявший +28,5 градуса. Как сообщает Гидрометцентр России, теперь новое максимальное значение для даты 4 июня в нашем городе составляет +29,4 градуса. Этот день стал самым жарким с начала 2019 года.

По прогнозам синоптиков, жара ждет калининградцев и в четверг, когда воздух прогреется до +29 градусов, а вот уикенд окажется относительно прохладным - с температурой не выше +26 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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