2019-06-05T16:42:46+03:00
Дом. Семья

В Калининградский зоопарк привезли редкого зверя – трубкозуба

Александр КАТЕРУША
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Трубкозуб - ночной житель.Трубкозуб - ночной житель.Фото: Калининградский зоопарк
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Годовалый самец трубкозуба прибыл в Калининград из зоопарка Екатеринбурга, единственного зоопарка в России, который специализируется на разведении этого вида.

Как сообщает пресс-служба зоопарка, минимум 21 день трубкозуб будет находиться на карантине. Затем переедет в новый Дом тропической птицы.

- Сейчас животное весит около 60 кг. Помимо мучных червей (200 гр. за один прием пищи), в его рацион входит специальный сложносоставной корм: собачий корм строго определенного вида смешивают с рисом, морковью и яблоком, доводя до консистенции каши. – рассказали в зоопарке.

Зоологи планируют подыскать молодому самцу пару в европейских зоопарках.

Африканское название животного переводится как «отец когтей» из-за массивных когтей, которыми он роет землю и отбивается от хищников.

Вид имеет статус «вызывающий наименьшие опасения». Однако, в сельскохозяйственных районах Африки он почти полностью истреблен.

Трубкозуб прекрасный землекоп. Селиться он предпочитает там, где легко рыть норы. Ведет преимущественно ночной образ жизни. Питается термитами и муравьями. Язык трубкозуба достигает 20-30 см. и покрыт липкой слюной. За ночь один трубкозуб может съесть до 50 тысяч термитов.

Трубкозуб или африканский трубкозуб - вид млекопитающих, единственный современный представитель отряда трубкозубых. Первоначально его ошибочно отнесли к тому же отряду, что и муравьедов, однако, оказалось, что сходство – следствие одинаковой диеты, состоящей из муравьев и термитов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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