На разработку проекта благоустройства острова Канта выделили 10 млн рублей
Государственное учреждение «Кафедральный собор» объявил конкурс на разработку проекта по благоустройству острова Канта. На разработку проектной документации выделено почти 10 млн рублей, сообщает пресс-служба областного правительства.
Напомним, концепция благоустройства острова Канта была представлена в конце 2018 года. На ее реализацию в 2019-2020 годах предусмотрено порядка 150 миллионов рублей из областного бюджета.
Архитекторы в рамках концепции благоустройства предложили заменить существующее асфальтное покрытие набережной на бетонное, с нанесением разметки велосипедной дорожки. Планируется реконструировать набережную острова: по южным углам вместо глухого бетонного парапета предлагается сделать сходы к воде. Кроме того, на протяжённых участках набережной предполагается устройство деревянных спусков к причалам и с местами для отдыха. Авторами проекта учтена перспектива появления новых мостов, которые позволят создать транзитные пути для пешеходов.
Территорию собора предлагается полностью освободить от асфальта и бетонной плитки и замостить ее брусчаткой. Также продолжится дальнейшее развитие пространства под мостом. Кроме того, для острова Канта и Кафедрального собора будет разработана отдельная концепция освещения. Приведут в порядок и пешеходные дорожки на острове.
ИСТОЧНИК KP.RU