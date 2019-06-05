2019-06-05T17:25:36+03:00
Общество

На разработку проекта благоустройства острова Канта выделили 10 млн рублей

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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Государственное учреждение «Кафедральный собор» объявил конкурс на разработку проекта по благоустройству острова Канта. На разработку проектной документации выделено почти 10 млн рублей, сообщает пресс-служба областного правительства.

Напомним, концепция благоустройства острова Канта была представлена в конце 2018 года. На ее реализацию в 2019-2020 годах предусмотрено порядка 150 миллионов рублей из областного бюджета.

Архитекторы в рамках концепции благоустройства предложили заменить существующее асфальтное покрытие набережной на бетонное, с нанесением разметки велосипедной дорожки. Планируется реконструировать набережную острова: по южным углам вместо глухого бетонного парапета предлагается сделать сходы к воде. Кроме того, на протяжённых участках набережной предполагается устройство деревянных спусков к причалам и с местами для отдыха. Авторами проекта учтена перспектива появления новых мостов, которые позволят создать транзитные пути для пешеходов.

Территорию собора предлагается полностью освободить от асфальта и бетонной плитки и замостить ее брусчаткой. Также продолжится дальнейшее развитие пространства под мостом. Кроме того, для острова Канта и Кафедрального собора будет разработана отдельная концепция освещения. Приведут в порядок и пешеходные дорожки на острове.

ИСТОЧНИК KP.RU

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