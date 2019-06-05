Патриарх Кирилл освятил купола стоящегося храма на проспекте Мира в Калининграде

СЕГОДНЯ 19:06 2019-06-05T19:25:38+03:00

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Начался официальный визит Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Глава РПЦ побывал на строительной площадке храма на проспекте Мира в Калининграде. Патриарх осмотрел строящийся храм святых равноапостольных Кирилла и Мефодия и освятил четыре купола, которые в скором времени поднимут на здание.

Интересно, что храм, о котором идет речь – второй по размеру в Калининграде после собора на площади Победы.

- Этот храм классической русской архитектуры, в Калининграде такого не было. Для нашего региона он уникальный. Те, кто бывает в «большой России», подобные храмы видели. Нам же, живущим в Калининграде, наиболее ближе и понятнее, привычна глазу архитектура другая, - говорит настоятель храма Андрей Пасхин. - Как сказал Патриарх, посещая этот храм, когда-то Кафедральный собор Христа Спасителя стал зримым свидетельством того, что Калининград – это русская земля, так и этот храм станет закрепительным фактором того, что мы живем в России и претендовать на эту землю никто не должен и не будет. А если будет, то здесь стоят наши храмы, которые мы будем защищать до последней капли крови, как всегда было с русскими людьми!

Храмовые помещения рассчитаны на 600 прихожан. Высота колокольни больше 55 метров.

Собор будет отделан белым гранитом и оштукатурен. Украсят храм 7 куполов.

Сегодня же торжественно заложили камень в основание храма в честь Успения Пресвятой Богородицы (Калининград, улица Панина).

В четверг 6 июня в 9:30 Патриарх впервые возглавит божественную литургию в кафедральном соборе Архангела Михаила в городе Черняховске.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kaliningrad.kp.ru/video/embed/713120" frameborder="0"></iframe> Патриарх освятил купола строящегося храма в Калининграде.

ИСТОЧНИК KP.RU