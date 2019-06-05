У жителя Черняховска нашли обрез охотничьего ружья 1945 года
Житель Черняховска, ранее судимый за грабежи, хранил у себя дома огнестрельное оружие. Выяснилось это в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий.
Пресс-служба УМВД России по Калининградской области сообщает, что при силовой поддержке бойцов СОБР Росгвардии полицейские вместе с коллегами из УГРО провели обыск в жилище подозреваемого и изъяли обрез ружья ИЖ-5 образца 1945 года.
Выяснилось, что мужчина обнаружил оружие в сентябре прошлого года в лесу в Озерском районе. Он отреставрировал его, укоротил ствол и удалил приклад. Экспертиза показала, что изъятый предмет пригоден для стрельбы.
41-летнему мужчине грозит наказание до 5 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU