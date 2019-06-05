2019-06-05T23:58:27+03:00
Общество

Патриарх Кирилл впечатлен инфраструктурой и самочувствием людей в Калининградской области

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..Фото: Правительство Калининградской области
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Завершился первый день визита Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла в Калининградскую область. Он отметил активное развитие региона за последнее время. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

– Первое, что производит приятное впечатление, – это состояние инфраструктуры, отремонтированные здания, самочувствие людей – вот, что самое важное, - сказал Патриарх на встрече с губернатором Антоном Алихановым.

После встречи глава РПЦ возглавил службу в Кафедральном соборе Христа Спасителя Калининграда.

До этого патриарх освятил купола у строящегося храма Кирилла и Мефодия в Калининграде на проспекте Мира. Также была совершена торжественная закладка камня в основание каменного храма в честь Успения Пресвятой Богородицы – его строят на Сельме на ул. Панина.

В четверг, 6 июня, Патриарх возглавит службу в кафедральном соборе Архангела Михаила города Черняховска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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