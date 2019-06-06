В центре Озерска на дороге нашли совенка
Птицу спасли и передали в приют
.Фото: Приют-передержка «Клюквенное».
Изменить размер текста:
В центре Озерска на автомобильной дороге местные жители нашли совенка. Его забрали себе и обратились за помощь в приют «Клюквенное», который находится под Калининградом.
Как сообщается в группе приюта в ВК, малыша привезли в среду 5 мая.
- Малыш, как и все ушастые совы агрессивен, шипит, цокает, топает ногами, выражая всем своим видом недовольство от присутствия человека, - рассказывают в приюте. – Он словно говорит: «Уходи, а то порву на части!» Все ушастые совы такие.
Сейчас совенок отходит от стресса, его поселили в уличном вольере, где он будет исправно получать мышей и куриные сердечки.
ИСТОЧНИК KP.RU