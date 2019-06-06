В центре Озерска на дороге нашли совенка

СЕГОДНЯ 10:00 2019-06-06T10:00:04+03:00

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В центре Озерска на автомобильной дороге местные жители нашли совенка. Его забрали себе и обратились за помощь в приют «Клюквенное», который находится под Калининградом.

Как сообщается в группе приюта в ВК, малыша привезли в среду 5 мая.

- Малыш, как и все ушастые совы агрессивен, шипит, цокает, топает ногами, выражая всем своим видом недовольство от присутствия человека, - рассказывают в приюте. – Он словно говорит: «Уходи, а то порву на части!» Все ушастые совы такие.

Сейчас совенок отходит от стресса, его поселили в уличном вольере, где он будет исправно получать мышей и куриные сердечки.

ИСТОЧНИК KP.RU