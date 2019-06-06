Спортсмен из Калининграда стал победителем Кубка России по жиму штанги
Соревнования прошли в Ямало-Ненецком автономном округе
.Фото: министерство спорта Калининградской области
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Кубок России по жиму штанги лежа проводился в Ямало-Ненецком автономном округе, собрав в городе Муравленко 153 представителя силового троеборья из 19 регионов.
Отличный результат показал калининградец Олег Смирнов, выступавший в категории «до 59 кг».
Как сообщает министерство спорта Калининградской области, в экипировочном дивизионе Олег отжал от груди штангу массой 192,5 кг, а без использования специальной армирующей майки зафиксировал результат в 150 кг.
Впереди у Олега подготовка к чемпионату Европы, который в октябре примет Финляндия.
ИСТОЧНИК KP.RU