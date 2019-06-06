2019-06-06T10:05:38+03:00
Спорт

Спортсмен из Калининграда стал победителем Кубка России по жиму штанги

Соревнования прошли в Ямало-Ненецком автономном округе
Александр КАТЕРУША
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..Фото: министерство спорта Калининградской области
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Кубок России по жиму штанги лежа проводился в Ямало-Ненецком автономном округе, собрав в городе Муравленко 153 представителя силового троеборья из 19 регионов.

Отличный результат показал калининградец Олег Смирнов, выступавший в категории «до 59 кг».

Как сообщает министерство спорта Калининградской области, в экипировочном дивизионе Олег отжал от груди штангу массой 192,5 кг, а без использования специальной армирующей майки зафиксировал результат в 150 кг.

Впереди у Олега подготовка к чемпионату Европы, который в октябре примет Финляндия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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