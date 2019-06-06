2019-06-06T10:18:00+03:00
Общество

Калининград вошел в топ-5 лучших городов для путешествий на День России

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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Аналитическое агентство ТурСтат представило рейтинг лучших городов для путешествий и отдыха на праздник 12 июня. В этом году День России выпадает на среду, которая станет выходным днем. Рейтинг составлен по результатам интернет-опроса.

В первую десятку городов, популярных для поездок на День России, вошли семь российских городов и курортов и три зарубежных города в Европе.

По данным ТурСтат, за Санкт-Петербург как лучший город для путешествий на День России отдали 29% голосов, за Москву, Сочи и Калининград - по 13%, за Казань и Рим - по 8%, за Ялту, Севастополь, Париж и Будапешт - по 4%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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