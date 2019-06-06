Под Славском собаки напали на лосенка, местные жители его спасли

СЕГОДНЯ 10:21 2019-06-06T10:47:57+03:00

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Жители Славского района спасли лосенка, на которого напали деревенские собаки. Об этом сообщил на своей страничке в Facebook глава местной администрации Эдуард Кондратов.

Инцидент случился в поселке Яснополянка. По словам Эдуарда Кондратова, спасенным оказался 2-недельный лосенок, предположительно девочка. «Администрацией округа организованы поиски мамы, в которых участвуют местные жители, егеря, сотрудники лесной охраны и пограничное подразделение, располагающееся в этом районе. Судьбой маленького символа нашего округа также обеспокоен Свято-Елисаветенский женский монастырь который готов взять малышку на выхаживание в том случае, если мама не будет найдена.

Комментаторы высказали предположение, что малышка – дочь убитого браконьерами лося в Полесском районе. Во время ночного патрулирования на катере по реке Дейма полицейские заметили мужчин, которые разделывали тушу лося. Один из браконьеров попытался скрыться, но и его задержали.

ИСТОЧНИК KP.RU