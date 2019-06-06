Для больницы в Советске купят аппарат для дробления камней в почках

СЕГОДНЯ 10:23 2019-06-06T10:23:33+03:00

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В начале осени для центральной районной больницы Советска приобретут контактный литотриптор – аппарат для дробления камней в почках. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава. Это позволит еще больше расширить спектр малоинвазивных хирургических методик, в данном случае для больных с мочекаменной болезнью.

По словам главного врача Советской ЦГБ Константина Локтионова, за два года в больницу были трудоустроены 13 специалистов, которым либо предоставлено служебное жилье, либо компенсируется аренда съемного жилья, а также выплачиваются подъемные при первом трудоустройстве.

Так, больница уже компенсирует аренду квартиры урологу Юрию Савину, который переехал в Советск из Кемерово. Помимо этого, доктору уже выплачены триста тысяч рублей из шестисот с учетом повышающего коэффициента для этого муниципалитета в рамках субсидии при первом трудоустройстве, предоставляемой в течение трех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU