2019-06-06T10:23:33+03:00
Общество

Для больницы в Советске купят аппарат для дробления камней в почках

Виктор Сергеев
Поделиться:
Изменить размер текста:

В начале осени для центральной районной больницы Советска приобретут контактный литотриптор – аппарат для дробления камней в почках. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава. Это позволит еще больше расширить спектр малоинвазивных хирургических методик, в данном случае для больных с мочекаменной болезнью.

По словам главного врача Советской ЦГБ Константина Локтионова, за два года в больницу были трудоустроены 13 специалистов, которым либо предоставлено служебное жилье, либо компенсируется аренда съемного жилья, а также выплачиваются подъемные при первом трудоустройстве.

Так, больница уже компенсирует аренду квартиры урологу Юрию Савину, который переехал в Советск из Кемерово. Помимо этого, доктору уже выплачены триста тысяч рублей из шестисот с учетом повышающего коэффициента для этого муниципалитета в рамках субсидии при первом трудоустройстве, предоставляемой в течение трех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Калининграде в ДТП пострадали пешеход, скутерист и велосипедистка
В Калининграде свыше 50 улиц на две недели останутся без горячей воды
В Светлогорске в субботу будет закрыто движение на центральных улицах
Исследователь БФУ рассказала, почему клеща можно подцепить даже на обработанных территориях
Власти показали проект благоустройства в районе нового моста через Преголю
Замглавврача Центра медпрофилактики стала членом Общественной палаты
В Калининграде уголовница похитила у доверчивого пенсионера его сбережения
В Эльблонге задержали баржу с углем из Калининграда, на борту находились контрабандные сигареты
Калининградцу «светит» уголовное дело за отказ платить алименты усыновленному ребенку
В Калининграде без электричества остались четыре детсада
СМИ: Жители Литвы стали чаще ездить в Польшу за продуктами
Калининградцы пожаловались Алиханову на критическое состояние Ялтинского пруда
Калининградская область стала лидером антирейтинга по количеству закрывшихся компаний
Под Славском собаки напали на лосенка, местные жители его спасли
Калининград вошел в топ-5 лучших городов для путешествий на День России
Спортсмен из Калининграда стал победителем Кубка России по жиму штанги
В центре Озерска на дороге нашли совенка
В Калининграде ночью сгорел автомобиль «Мазда 6»
Патриарх Кирилл впечатлен инфраструктурой и самочувствием людей в Калининградской области
У жителя Черняховска нашли обрез охотничьего ружья 1945 года
Патриарх Кирилл освятил купола стоящегося храма на проспекте Мира в Калининграде
На разработку проекта благоустройства острова Канта выделили 10 млн рублей
В Калининградский зоопарк привезли редкого зверя – трубкозуба
В Калининграде побит температурный рекорд 1981 года
В аэропорту «Храброво» откроют выставку, посвященную императрице Елизавете и ее связи с Кёнигсбергом
Мэрия Калининграда попросила полицию усилить патрулирование городских пляжей
Балтийск, Зеленоградск и Янтарный получили субсидии на содержание пляжей